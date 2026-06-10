Todo listo, Francia pone rumbo hacia Estados Unidos

EFE

El avión de la Selección Francesa despegó este miércoles con destino a Boston, Estados Unidos, donde tendrá su campo base para el Mundial que comienza este jueves y en el que el equipo de Didier Deschamps aspira a lograr su tercera estrella, tras los títulos de 1998 y 2018.

Los internacionales franceses posaron a bordo del Airbus A321 Neo poco antes de su despegue desde el aeródromo de Le Bourget, a las afueras de París.

La expedición tiene previsto efectuar su aterrizaje durante la noche, tras un vuelo de 8 horas.

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El equipo de Deschamps, que abandonará el banquillo de los 'Bleus' tras el Mundial, ha jugado dos amistosos para preparar el torneo, el último este mismo lunes en el Stade Pierre-Mauroy, en Lille, donde se impusieron por 3-1 a Irlanda del Norte, cuatro días después de haber caído en Nantes contra Costa de Marfil (1-2).

Francia, vigente subcampeona tras perder con Argentina en Catar 2022, debutará el 16 de junio contra Senegal, antes de enfrentarse a Irak (22 de junio) y Noruega (26 de junio) en la primera fase en el Grupo I.