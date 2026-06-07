Noruega acusa a Escocia por "falta de profesionalidad"

Reuters

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, criticó duramente el lunes a su par Steve Clarke y tachó a Escocia de "poco profesional" después de que cancelara inesperadamente un partido de entrenamiento a puerta cerrada alegando lesiones de sus futbolistas.

El encuentro, programado para el lunes en la concentración de Escocia en Charlotte, Estados Unidos, se había acordado con meses de antelación para que los jugadores menos habituales pudieran adquirir experiencia de juego de cara al Mundial.

Sin embargo, la concentración noruega fue informada de la cancelación el viernes por la noche, tras su última sesión de entrenamiento, lo que obligó a Solbakken a modificar su planteamiento táctico para el empate 1-1 del domingo en el amistoso contra Marruecos en Nueva Jersey.

Noruega y Marruecos empatan en su último examen antes del Mundial

"Para mí fue igual de sorprendente, y es poco profesional por parte de Escocia. Es poco profesional que su seleccionador no me llamara personalmente, que utilizaran al director del equipo para llamarnos y comunicárnoslo después de que hubiéramos terminado el entrenamiento. No me creo que las lesiones a las que achacan esto se produjeran durante su última sesión".

Clarke restó importancia al contratiempo el domingo por la tarde y declaró a la BBC que el partido solo estaba pensado como un entrenamiento de una hora. Añadió que su plantilla había sufrido algunas lesiones leves durante la semana y decidió no disputar el partido, poco más de un día después de que Escocia se impusiera 4-0 a Bolivia en un amistoso.

"Sufrimos una o dos molestias la semana pasada y decidimos que no valía la pena correr el riesgo".

Noruega debutará en el Mundial contra Irak el 16 de junio, mientras que Escocia lo hará contra Haití dos días antes.