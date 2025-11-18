Escocia regresa a la Copa del Mundo después de 28 años

Oscar Sandoval

Escocia se convirtió en un invitado más al Mundial 2026 luego de un partido dramático que definió en tiempo añadido cuando Dinamarca tenía el boleto en la mano, los locales salieron airosos las dos veces que la Copa del Mundo se alejaba y lograron una clasificación histórica.

IT'S FULL TIME AND WE'RE GOING TO THE WORLD CUP! #SCODEN pic.twitter.com/AmGa2JDhR7 — Scotland National Team (@ScotlandNT) November 18, 2025

Una nueva generación escocesa consiguió clasificarse a la cita mundialista en un partido de ensueño, el ánimo de los escoceses no se apagó cuando los visitantes reaccionaron y el público los fortaleció en los malos momentos para levantarlos tras cada golpe y terminar disfrutando de una victoria inolvidable.

Scott McTominay abrió el marcador de ‘Chilena’ a los tres minutos y despertó la ilusión por volver al torneo internacional tras 28 años, sin embargo, para que duelo y la clasificación tuviera un toque de drama, Rasmus Hojlund igualó la contienda al 57.

Lawrence Shankland recobró la esperanza a los 78 y Patrick Dorgu respondió cuatro minutos después para volver a colocar a Dinamarca en la vía al Mundial.

El publicó respaldó al equipo que respondió atacando con el corazón por delante y anotando el 3-2 al 90+3 con un disparo ajustado de Kieran Tierney y sellando el pasaje a la Copa del Mundo al 90+9 con un golazo desde el círculo central de Kenny McLean.