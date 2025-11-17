Escocia y Dinamarca pelearán por el boleto directo al Mundial 2026

Oscar Sandoval

Escocia y Dinamarca se enfrentarán el próximo martes en el cierre de la eliminatoria UEFA, será un partido vibrante que decidirá el Grupo C y un boleto directo a la próxima Copa del Mundo. La diferencia entre ambos es de un punto y el ganador clasificará a la justa mundialista.

Tuesday night, Hampden Park.



It all comes down to this. pic.twitter.com/jWQzqRDar8 — Scotland National Team (@ScotlandNT) November 15, 2025

Dinamarca empató con Bielorrusia y dejó el lugar que tenía reservado en el Mundial 2026 de nueva cuenta vacante, se mantiene como líder de grupo, sin embargo, dejó escapar dos puntos valiosos que lo hubieran dejado con pie y medio en el torneo internacional.

Escocia cayó ante Grecia y no pudo sacar ventaja del empate del conjunto suizo, un triunfo lo hubiera dejado en lo más alto del sector, pero las cosas no salieron conforme lo esperando ante un equipo sin posibilidades de clasificar y jugará a todo o nada como local en Hampden Park.

La diferencia entre ambas selecciones es de un punto, los daneses suman 11 por 10 de los escoceses que dependen de sí mismos para volver a una Copa del Mundo después de una ausencia de 28 años.