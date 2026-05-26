Brahim Díaz y Achraf Hakimi lideran la lista de Marruecos

EFE

El mediocampista del Real Madrid Brahim Díaz, el de Real Betis Abdessamad Ezzalzouli y el capitán Achraf Hakimi figuran en la lista de los 26 jugadores convocados este martes por el seleccionador marroquí Mohamed Ouahbi para representar a Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ouahbi dijo en una rueda de prensa que la selección "no fue fácil" pero asegura que optó por un método "justo y objetivo" para elegir a los jugadores convocados.

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🚨 The Atlas Lions are ready for the World Cup 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/BsJoHXNTWF — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2026

El seleccionador marroquí señaló que tenía un corto período para hacer un seguimiento exhaustivo de los jugadores y se basó en una reciente concentración de una prelista de jugadores para "conocerlos en profundidad".

"Hemos tenidos tenido una muy buena concentración (...) todos los que estaban presentes podrían haber ido (al Mundial)".

La selección de Marruecos disputará el Mundial de 2026 en el Grupo C, en el que se enfrentará a Brasil, Escocia y Haití.