Publicación: miércoles 13 de mayo de 2026

EFE

Marruecos disputará 3 partidos de preparación para el Mundial

La Selección Marroquí genera grandes expectativas tras Catar 2022.

Marruecos ha confirmado que disputará tres partidos de preparación antes del Mundial, lo que dará a su nuevo seleccionador más tiempo de juego con su plantilla.

Marruecos, que fue una de las sorpresas al llegar a semifinales en el Mundial de Catar hace cuatro años, nombró a Mohamed Ouahbi como seleccionador en marzo tras la dimisión de Walid Regragui.

Ouahbi solo ha dirigido dos partidos desde que asumió el cargo: un empate con Ecuador y una victoria sobre Paraguay a las pocas semanas de incorporarse al puesto.

Marruecos impuso su ley y se metió a las semifinales de la Copa Africana

Marruecos venció 2-0 a Camerún en los cuartos de final de la Copa Africana.
Con Achraf Hakimi como capitán, el equipo de casa se impuso en Rabat.
Brahim Díaz e Ismael Saibari anotaron al 26' y al 74'.
Camerún se quedó sin oportunidad ante la selección más valiosa de toda África.
Así celebró Marruecos la victoria y la clasificación a las semifinales.
Así celebró Marruecos la victoria y la clasificación a las semifinales.

La Real Federación de Futbol de Marruecos ha anunciado que el equipo se enfrentará a Burundi el 26 de mayo a puerta cerrada en su centro de entrenamiento de Salé, antes de un partido contra Madagascar el 2 de junio en Rabat, donde los aficionados podrán despedir al equipo.

Una vez que lleguen a Estados Unidos, donde su campamento base estará en Basking Ridge, Nueva Jersey, los marroquíes concluirán sus preparativos con un partido contra Noruega el 7 de junio en Nueva York.

Se espera que Marruecos comience los preparativos el 22 de mayo, pero no tiene previsto dar a conocer la convocatoria hasta una semana después, según informaron los medios.

Encuadrada en el Grupo C del Mundial, Marruecos se enfrentará a Brasil el 13 de junio en Nueva York, a Escocia el 19 de junio en Boston, y a Haití el 24 de junio en Atlanta.

Así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones

Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones
Con el actor Idris Elba como protagonista, así se vivió la ceremonia de clausura de la Copa Africana de Naciones

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS