Marruecos disputará 3 partidos de preparación para el Mundial

EFE

Marruecos ha confirmado que disputará tres partidos de preparación antes del Mundial, lo que dará a su nuevo seleccionador más tiempo de juego con su plantilla.

Marruecos, que fue una de las sorpresas al llegar a semifinales en el Mundial de Catar hace cuatro años, nombró a Mohamed Ouahbi como seleccionador en marzo tras la dimisión de Walid Regragui.

Ouahbi solo ha dirigido dos partidos desde que asumió el cargo: un empate con Ecuador y una victoria sobre Paraguay a las pocas semanas de incorporarse al puesto.

Marruecos impuso su ley y se metió a las semifinales de la Copa Africana

La Real Federación de Futbol de Marruecos ha anunciado que el equipo se enfrentará a Burundi el 26 de mayo a puerta cerrada en su centro de entrenamiento de Salé, antes de un partido contra Madagascar el 2 de junio en Rabat, donde los aficionados podrán despedir al equipo.

Una vez que lleguen a Estados Unidos, donde su campamento base estará en Basking Ridge, Nueva Jersey, los marroquíes concluirán sus preparativos con un partido contra Noruega el 7 de junio en Nueva York.

Se espera que Marruecos comience los preparativos el 22 de mayo, pero no tiene previsto dar a conocer la convocatoria hasta una semana después, según informaron los medios.

Encuadrada en el Grupo C del Mundial, Marruecos se enfrentará a Brasil el 13 de junio en Nueva York, a Escocia el 19 de junio en Boston, y a Haití el 24 de junio en Atlanta.