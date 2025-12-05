Antes de pensar en su tercera final al hilo, Francia debe sobrevivir al Grupo de la Muerte

Karla Villegas Gama

Francia buscará conquistar su tercera Copa del Mundo en 2026, pero la encomienda no será fácil, pues ha quedado emparejada en el temido Grupo de la Muerte.

‘Les Bleus’ formaron parte del bombo 1, lo que les significó ser cabeza de serie y liderar el Grupo I.

Su primer encuentro será ante Senegal, el 16 de junio. Los ‘Leones de la Teranga’ ocupan el puesto 10 del ranking de la FIFA y son el segundo equipo mejor clasificado de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

Históricamente, solo se han enfrentado en una ocasión, en la fase de grupos del Mundial de 2022. En aquella ocasión, el duelo también fue el primero del sector y los europeos cayeron por la mínima. De hecho, el certamen fue un desastre para ‘Les Bleus’, pues empataron un partido y perdieron dos, finalizando en el cuarto sitio del sector.

Más allá de la cancha, Senegal fue un territorio colonizado por Francia, de 1677 hasta 1960, un periodo de 300 años.

Los africanos han demostrado poderío en el ataque y solidez en la defensa, prueba de ello es la eliminatoria mundialista en la que marcaron 22 veces y solo recibieron tres tantos.

Además, la base de su plantilla juega en equipos de las 5 grandes ligas europeas, como Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr e Ibrahim Mbaye.

Posteriormente, los franceses se verán las caras con el ganador del repechaje intercontinental 2, el cual se definirá en marzo próximo y que en el papel será el duelo menos complicado. Los posibles rivales son: Bolivia, Surinam e Irak.

A la ‘Verde’ solo la ha enfrentado en una ocasión, en un amistoso internacional en 2019, con triunfo de 2-0. Eso sí, hay que destacar que los de CONMEBOL hicieron una buena eliminatoria, que incluyó triunfos sobre Brasil, Colombia y Perú.

Con Surinam nunca ha jugado y su única relación va más allá de la cancha, pues la Guyana Francesa, un departamento de ultramar, comparte frontera con esa nación.

Finalmente, con Irak tampoco se ha medido.

Para cerrar la fase de grupos, ‘Les Bleus’ se verán las caras con un viejo conocido: Noruega. En total se han enfrentado 15 veces, con récord a su favor: 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

En Copas del Mundo nunca se han visto las caras y todos los duelos se limitan a clasificatorias mundialistas y de la Euro, así como a amistosos.

La última vez que se enfrentaron fue en mayo de 2014, con victoria para los franceses.

Aunque Noruega no aparece en un Mundial desde Francia 1998, en esta ocasión llega con su generación dorada, encabezada por Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth. Además, clasificó como primera de grupo, superando a Italia, Israel, Estonia y Moldavia.

En el ranking FIFA ocupa el puesto 29 y en la UEFA está en la posición 15.