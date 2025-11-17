Francia no tuvo problemas para vencer a Azerbaiyán y cerrar invicto la eliminatoria UEFA

Redacción FOX Deportes

Los suplentes de Francia mantuvieron la línea ante Azerbaiyán y con los tantos de Jean-Phillipe Mateta, Maghnes Akliouche y Sharudin Mahammadaliyev en propia meta, firmaron una victoria cómoda en su último encuentro de la eliminatoria al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Full-time in Baku! Les Bleus end 2025 on a high with a 3-1 win over Azerbaijan 🔥💙



See you in March for the start of our World Cup warm-ups 🌎😄#AZEFRA pic.twitter.com/3ZUVJAHCBp — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 16, 2025

Francia se jugaba mantenerse invicto en una racha histórica de 28 encuentros sin conocer la derrota en partidos de clasificación para la Eurocopa o el Mundial y se apuntó esa estadística para estimularse en un duelo absolutamente intrascendente tras sellar su clasificación frente a Ucrania tres días antes.

Deschamps mermó aún más su alineación con la presencia en el banquillo de jugadores como Florian Thauvin, Jules Koundé, Michael Olise, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Upamecano o Rayan Cherki. No repitió con ninguno de los titulares que doblegó a Ucrania 4-0 y aún así Francia funcionó. Le costó arrancar y sufrió un sobresalto con el tanto de Renat Dadashov a los cuatro minutos, pero se repuso rápido y no dio ninguna opción a un rival que tampoco se jugaba nada.

France’s starting XI in Azerbaijan, with Lucas Chevalier earning his first cap💙



🇦🇿🇫🇷 kick-off at 6pm#AZEFRA pic.twitter.com/Iqx35mDjRZ — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 16, 2025

Francia reaccionó pronto, pasado el cuarto de hora, cuando empató con un cabezazo poderoso de Mateta, que no desaprovechó un centro desde la banda derecha de Malo Gusto. El tanto del jugador del Crystal Palace apagó el ímpetu de Azerbaiyán y Akliouche encarriló la victoria con su primera diana vistiendo la camiseta 'Blue'.

Y si el acierto del medio del Mónaco fue casi definitivo, el tanto en propia meta al borde del descanso del guardameta Mahammadaliyev sentenció un choque que en la segunda parte no tuvo mucha más historia que el paso del tiempo hasta el pitido final, cuando Francia sumó otra victoria. Con los suplentes, la selección de Didier Deschamps también sabe ganar.