Florian Thauvin regresa a la Selección Francesa después de seis años

Oscar Sandoval

La baja de Bradley Barcola para los juegos de Francia ante Azerbaiyán e Islandia de las eliminatorias UEFA le abrió la puerta de la selección a Florian Thauvin quien no juega con ‘Les Blues’ desde 2019 y que tras regresar a la Ligue 1 ha sido llamado por Didier Deschamps.

💙 They’ll be wearing the France shirt for the upcoming October international window! Here is Didier Deschamps’ squad list 📋



Notably, a first call-up for Jean-Philippe Mateta 🫡#FiersdetreBleus pic.twitter.com/8swaDJgtqu — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 2, 2025

Seis años y tres meses fue lo que tuvo que esperar Thauvin para volver a la selección, su última convocatoria con el primer equipo fue en 2019 y después solo reforzó al equipo mundialista en Tokio 2020, pero sus buenas actuaciones con Lens lo colocaron en la órbita de Deschamps.

El campeón del mundo en 2018 tomará el lugar de Barcola quien sufre “una lesión crónica en el tendón de la corva derecho” como informó el conjunto francés en redes sociales en donde al mismo tiempo le dieron una nueva bienvenida al atacante de 32 años.

Thauvin estará disponible para los duelos eliminatoria ante Azerbaiyán e Islandia, dos partidos clave para ‘Les Bleus’ que podrían dar un paso definitivo a la Copa del Mundo si suma los seis puntos porque aseguraría el primer lugar del Grupo D a falta de dos jornadas.