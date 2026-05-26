Publicación: martes 2 de junio de 2026

EFE

El presidente de Francia pide a Ousmane Dembélé enfocarse en el Mundial

Tras conquistar la Champions League, el delantero se sumó al equipo nacional.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó este martes a la Selección Francesa concentrada en Clairefontaine y pidió a una de sus estrellas, el flamante campeón de la Champions League con el PSG Ousmane Dembélé, que piense ya en el Mundial que comienza en 9 días.

"¿Qué tal, Ousmane? ¿Cómo estás? ¿Ya se recuperaron de las emociones del partido? Nos ponemos ya mismo a pensar en lo que viene".

Paris Saint-Germain llegó a casa con la Champions League

Paris Saint-Germain llegó a casa con la Champions League
PSG festejó su afición el título de la Champions League que lo convierte en bicampeón de Europa con la Torre Torre Eiffel de fondo
Paris Saint-Germain llegó a casa con la Champions League
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Paris Saint-Germain llegó a casa con la Champions League

El presidente francés y el futbolista se vieron hace sólo dos días cuando Macron recibió en el Palacio del Elíseo a la plantilla y el cuerpo técnico del PSG por la segunda Champions que los parisinos ganaron de forma consecutiva.

Acompañado por su mujer, Brigitte, el mandatario se dio un abrazo con el seleccionador, Didier Deschamps, y saludó a los 26 convocados, entre los que también destaca Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

Francia, una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, debuta el 16 de junio ante Senegal y se mide ante Irak y Noruega.

Paris Saint-Germain, la mejor ofensiva de una Champions League con 655 goles anotados

Campeón de la Champions League | Paris Saint-Germain
Equipo con más victorias | Arsenal | 11 victorias
Mejor ofensiva | Paris Saint-Germain | 45 goles
Mejor defensiva | Arsenal | 7 goles recibidos
Equipo con mayor porcentaje de posesión | Paris Saint-Germain | 61%
Equipo con mayor precisión en el pase | Manchester City | 91.2%
Equipo con más portería en cero | Arsenal | 9 partidos sin recibir gol
Se marcaron 655 goles en total
Promedio de goles por partido | 3.47 por partido
Un gol cada 26 minutos
Se anotaron 33 goles después del minuto 90
Máximo goleador | Kylian Mbappé | Real Madrid | 15 goles
Máximo asistente | Michael Olise | 8 pases de gol
Jugador que alcanzó la mayor velocidad | Nany Dimata | Pafos | 39,6 Km/h
Futbolista con más recuperaciones | Willian Pacho | Paris Saint-Germain | 105 balones recuperados

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