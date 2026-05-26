El presidente de Francia pide a Ousmane Dembélé enfocarse en el Mundial

EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó este martes a la Selección Francesa concentrada en Clairefontaine y pidió a una de sus estrellas, el flamante campeón de la Champions League con el PSG Ousmane Dembélé, que piense ya en el Mundial que comienza en 9 días.

"¿Qué tal, Ousmane? ¿Cómo estás? ¿Ya se recuperaron de las emociones del partido? Nos ponemos ya mismo a pensar en lo que viene".

Paris Saint-Germain llegó a casa con la Champions League

El presidente francés y el futbolista se vieron hace sólo dos días cuando Macron recibió en el Palacio del Elíseo a la plantilla y el cuerpo técnico del PSG por la segunda Champions que los parisinos ganaron de forma consecutiva.

Acompañado por su mujer, Brigitte, el mandatario se dio un abrazo con el seleccionador, Didier Deschamps, y saludó a los 26 convocados, entre los que también destaca Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

Francia, una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, debuta el 16 de junio ante Senegal y se mide ante Irak y Noruega.