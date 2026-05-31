Publicación: domingo 31 de mayo de 2026

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain ganó la Champions League con autoridad en la parte final

PSG terminó la temporada con una racha de 10 partidos sin perder

La temporada de Paris Saint-Germain en la Champions League no podía terminar de mejor forma, inició el torneo como campeón, fue superando rivales y etapas hasta convertirse en favorito, revalidó el título ante Arsenal en Budapest con merecimiento y levantó la ‘Orejona’ por segunda ocasión en su historia.

PSG comenzó la campaña europea con un objetivo, ser bicampeón de Europa y seguir abriéndose paso entre los mejores clubes en la historia del torneo. Tuvo pocas complicaciones en la fase de liga que comenzó con tres victorias tras derrotar a Atalanta, Barcelona y Bayer Leverkusen.

La Liga de Campeones presenta retos complicados y perdió la buena racha cayendo como local ante Bayern Munich, el resultado abrió una grieta que el equipo parisino cerró goleando a Tottenham.

Paris Saint-Germain levantó la segunda Champions League de su historia

Paris Saint-Germain levantó la segunda Champions League de su historia
PSG se convirtió en campeón de la Champions League por segunda temporada consecutiva y así lo celebró en la Puskás Arena de Budapest
Paris Saint-Germain levantó la segunda Champions League de su historia
PSG se convirtió en campeón de la Champions League por segunda temporada consecutiva y así lo celebró en la Puskás Arena de Budapest
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Paris Saint-Germain levantó la segunda Champions League de su historia
PSG se convirtió en campeón de la Champions League por segunda temporada consecutiva y así lo celebró en la Puskás Arena de Budapest
Paris Saint-Germain levantó la segunda Champions League de su historia

Las dificultades del torneo más exigente a nivel de clubes aparecieron y dejaron a PSG tambaleándose en la tabla general, esto lo aprovecharon Athletic que rascó un punto, Sporting que le propinó su segunda derrota y Newcastle que salió del Parque de los Príncipes con un punto.

El campeón no pudo evitar el playoff y a partir de ahí marcó su rumbo a Budapest porque nadie fue capaz de frenarlo y por el camino quedó Monaco. Los verdaderos retos llegaron con los octavos de final porque para seguir avanzando había que medirse a equipos de la Premier League, pero los superó sin problema.

La capital francesa se rindió ante los fans de Paris Saint-Germain

La Torre Eiffel fue el escenario perfecto para el festejo
Los aficionados siguieron el partido en pantallas gigantes instaladas en Champs Elysees
Desde los penales comenzó la fiesta
las bengalas no tardaron en aparecer
La seguridad se aplicó al máximo
Los aficionados tomaron las calles de París

Con Chelsea tenía cuentas del Mundial de Clubes pendientes y no tuvo piedad, el 8-2 global refleja la superioridad y contundencia de ‘Les Parisiens’ que en cuartos de final dejaron fuera a Liverpool con tal autoridad que no recibieron gol en los 180 minutos de la eliminatoria.

Bayern Munich fue el rival más complicado de Paris Saint-Germain, la semifinal de ida en la capital francesa se convirtió en un homenaje al futbol con un espectacular 5-4 que comprobó que el campeón estaba reencontrándose con su mejor versión en el momento más importante de la campaña.

PSG selló su boleto a la final para enfrentar a Arsenal que pegó primero, sin embargo, los parisinos apelaron a su futbol y a su estilo de juego, vinieron de atrás y superaron al mejor equipo del torneo para comprobar que la Champions League en estos momento tiene dueño y le pertenece.

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