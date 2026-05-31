Paris Saint-Germain ganó la Champions League con autoridad en la parte final

Oscar Sandoval

La temporada de Paris Saint-Germain en la Champions League no podía terminar de mejor forma, inició el torneo como campeón, fue superando rivales y etapas hasta convertirse en favorito, revalidó el título ante Arsenal en Budapest con merecimiento y levantó la ‘Orejona’ por segunda ocasión en su historia. CHAMPIONS OF EUROPE!! 🏆❤️💙 pic.twitter.com/UdcD8owejk — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 30, 2026

PSG comenzó la campaña europea con un objetivo, ser bicampeón de Europa y seguir abriéndose paso entre los mejores clubes en la historia del torneo. Tuvo pocas complicaciones en la fase de liga que comenzó con tres victorias tras derrotar a Atalanta, Barcelona y Bayer Leverkusen.

La Liga de Campeones presenta retos complicados y perdió la buena racha cayendo como local ante Bayern Munich, el resultado abrió una grieta que el equipo parisino cerró goleando a Tottenham.

Paris Saint-Germain levantó la segunda Champions League de su historia

Las dificultades del torneo más exigente a nivel de clubes aparecieron y dejaron a PSG tambaleándose en la tabla general, esto lo aprovecharon Athletic que rascó un punto, Sporting que le propinó su segunda derrota y Newcastle que salió del Parque de los Príncipes con un punto.

El campeón no pudo evitar el playoff y a partir de ahí marcó su rumbo a Budapest porque nadie fue capaz de frenarlo y por el camino quedó Monaco. Los verdaderos retos llegaron con los octavos de final porque para seguir avanzando había que medirse a equipos de la Premier League, pero los superó sin problema.

La capital francesa se rindió ante los fans de Paris Saint-Germain

Con Chelsea tenía cuentas del Mundial de Clubes pendientes y no tuvo piedad, el 8-2 global refleja la superioridad y contundencia de ‘Les Parisiens’ que en cuartos de final dejaron fuera a Liverpool con tal autoridad que no recibieron gol en los 180 minutos de la eliminatoria.

Bayern Munich fue el rival más complicado de Paris Saint-Germain, la semifinal de ida en la capital francesa se convirtió en un homenaje al futbol con un espectacular 5-4 que comprobó que el campeón estaba reencontrándose con su mejor versión en el momento más importante de la campaña.

PSG selló su boleto a la final para enfrentar a Arsenal que pegó primero, sin embargo, los parisinos apelaron a su futbol y a su estilo de juego, vinieron de atrás y superaron al mejor equipo del torneo para comprobar que la Champions League en estos momento tiene dueño y le pertenece.