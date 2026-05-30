Publicación: sábado 30 de mayo de 2026

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain es bicampeón y un equipo de época en la Champions League

PSG derrotó a Arsenal en penales y mantuvo su reinado en Europa

Paris Saint-Germain vino de atrás para remontar el gol de vestidor de Kai Havertz quien adelantó a Arsenal y se convirtió en bicampeón de Europa por la vía de los penales luego de una final llena de intensidad y emociones que terminó en pesadilla para el conjunto londinense.

Arsenal salió revolucionado al inicio del partido y en ese envión anímico se llevó por delante a PSG, estaba presionando e intentando poner condiciones cuando en una serie de rebotes salió beneficiado y Kai Havertz enfiló al área desde el mediocampo para romperle el arco a Safanov a los cinco minutos.

El campeón dio un paso al frente y tomó la responsabilidad, a partir de ahí metió a los ‘Gunners’ en su terreno en busca del empate que se hizo esperar y dominó la primera mitad, pero sin peligro al frente.

Kai Havertz desató la ilusión de Arsenal por la Champions League

Kai Havertz desató la ilusión de Arsenal por la Champions League
Havertz abrió el marcador en la final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal que sueña con su primer título continental
Cuarto gol de Havertz esta temporada en la Champions
El alemán anotó su segundo gol en la final de la Liga de Campeones
Kai Havertz desató la ilusión de Arsenal por la Champions League
Havertz abrió el marcador en la final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal que sueña con su primer título continental
Cuarto gol de Havertz esta temporada en la Champions
El alemán anotó su segundo gol en la final de la Liga de Campeones

La segunda mitad fue distinta porque el equipo parisino despertó y comenzó a funcionar, los desbordes por las bandas fueron creciendo y en uno de esos Christian Mosquera mordió el anzuelo y se llevó por delante a Khvicha Kvaratskhelia provocando un penal.

Ousmane Dembélé fue el encargado de cobrar la pena máxima y no falló, anotó por cuarto partido consecutivo en la Liga de Campeones y empató el partido dándole una vida más a los parisinos que siguieron insistiendo ante un rival presumiendo a la mejor defensa del torneo.

Ousmane Dembélé revivió a Paris Saint-Germain en la final de la Champions League

Ousmane Dembélé revivió a Paris Saint-Germain en la final de la Champions League
Dembélé marcó el 1-1 en la final de la Champions League, anotó por cuarto partido consecutivo en el torneo para sumar ocho goles y levantar a Paris Saint-Germain de la lona
Ousmane Dembélé revivió a Paris Saint-Germain en la final de la Champions League
Dembélé marcó el 1-1 en la final de la Champions League, anotó por cuarto partido consecutivo en el torneo para sumar ocho goles y levantar a Paris Saint-Germain de la lona
Ousmane Dembélé revivió a Paris Saint-Germain en la final de la Champions League
Dembélé marcó el 1-1 en la final de la Champions League, anotó por cuarto partido consecutivo en el torneo para sumar ocho goles y levantar a Paris Saint-Germain de la lona
Ousmane Dembélé revivió a Paris Saint-Germain en la final de la Champions League
Dembélé marcó el 1-1 en la final de la Champions League, anotó por cuarto partido consecutivo en el torneo para sumar ocho goles y levantar a Paris Saint-Germain de la lona

Los tiempos extra fueron un trámite con la misma tónica, pero sin la misma intensidad y ambos guardaron el resultado con el miedo de no perder la final en los últimos minutos por un error.

Paris Saint-Germain ganó los dos volados de los penales que se ejecutaron con su afición presionando en primer plano y comenzó la tanda. Todo estaba parejo hasta que Eberechi Eze falló el segundo penal de los ‘Gunners’ y le dio la ventaja a los franceses.

David Raya mantuvo a Arsenal en la pelea luego de atajar el tercer disparo de Nuno Mendes y todo comenzó de cero, ambos anotaron su siguientes disparos y Gabriel Magalhaes falló el último penal del conjunto londinense para darle el bicampeonato de la Champions League a PSG que alargó su reinado en la Champions League.

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