Paris Saint-Germain es bicampeón y un equipo de época en la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain vino de atrás para remontar el gol de vestidor de Kai Havertz quien adelantó a Arsenal y se convirtió en bicampeón de Europa por la vía de los penales luego de una final llena de intensidad y emociones que terminó en pesadilla para el conjunto londinense. 🏆 BACK 2 BACK 🏆 pic.twitter.com/C5TGfncfrg — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 30, 2026

Arsenal salió revolucionado al inicio del partido y en ese envión anímico se llevó por delante a PSG, estaba presionando e intentando poner condiciones cuando en una serie de rebotes salió beneficiado y Kai Havertz enfiló al área desde el mediocampo para romperle el arco a Safanov a los cinco minutos.

El campeón dio un paso al frente y tomó la responsabilidad, a partir de ahí metió a los ‘Gunners’ en su terreno en busca del empate que se hizo esperar y dominó la primera mitad, pero sin peligro al frente.

Kai Havertz desató la ilusión de Arsenal por la Champions League

La segunda mitad fue distinta porque el equipo parisino despertó y comenzó a funcionar, los desbordes por las bandas fueron creciendo y en uno de esos Christian Mosquera mordió el anzuelo y se llevó por delante a Khvicha Kvaratskhelia provocando un penal.

Ousmane Dembélé fue el encargado de cobrar la pena máxima y no falló, anotó por cuarto partido consecutivo en la Liga de Campeones y empató el partido dándole una vida más a los parisinos que siguieron insistiendo ante un rival presumiendo a la mejor defensa del torneo.

Ousmane Dembélé revivió a Paris Saint-Germain en la final de la Champions League

Los tiempos extra fueron un trámite con la misma tónica, pero sin la misma intensidad y ambos guardaron el resultado con el miedo de no perder la final en los últimos minutos por un error.

Paris Saint-Germain ganó los dos volados de los penales que se ejecutaron con su afición presionando en primer plano y comenzó la tanda. Todo estaba parejo hasta que Eberechi Eze falló el segundo penal de los ‘Gunners’ y le dio la ventaja a los franceses.

David Raya mantuvo a Arsenal en la pelea luego de atajar el tercer disparo de Nuno Mendes y todo comenzó de cero, ambos anotaron su siguientes disparos y Gabriel Magalhaes falló el último penal del conjunto londinense para darle el bicampeonato de la Champions League a PSG que alargó su reinado en la Champions League.