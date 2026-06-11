Corea del Sur remonta a Chequia y le canta el reto a México

Enrique Gómez

Confirmado: Corea del Sur es el equipo que le peleará a México el primer lugar del Grupo A.

Con un futbol muy ágil y vistoso, el equipo asiático firmó una gran remontada en el Estadio Guadalajara.

Victoria 2-1 de la Selección Surcoreana sobre Chequia, que no pudo preservar la ventaja que obtuvo gracias a un larguísimo saque de banda, un recurso que cada vez se menos cuando un partido está 0-0.

Sin complejos, el conjunto europeo apostó su juego al balón parado y de hecho mandaron el esférico a las redes en una segunda ocasión gracias a un tiro libre que encontró un remate de cabeza en el área, sin embargo, la escuadra que dirige Hong Myung-bo fue muy precisa para aplicar la trampa del fuera de lugar. Y así, a los pocos minutos de que el árbitro anulara el gol, el equipo rival concretó la voltereta.

SOUTH KOREA'S FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP LEVELS THE SCORE! 🇰🇷



It's In-Beom Hwang with the equalizer! pic.twitter.com/r4TVFxNcmy — FOX Sports (@FOXSports) June 12, 2026

Así fueron los goles de este emocionante, el segundo de la Copa del Mundo 2026:

· 0-1 (59’): Saque de manos al área de Vladimir Coufal que remató Ladislav Krejci

· 1-1 (67’): Golazo de Hwang In-Beom, quien desde un costado picó el balón sobre el arquero

· 2-1 (80’): Contraataque a velocidad y gran diagonal de In-Beom para Park Jin-Seob

El primer gol de Corea fue un golazo que incluyó en recorte en el área para dejar tirados a dos rivales y una definición picada y en 'cámara lenta', pero el segundo fue un balde de agua helada para el conjunto checo, pues apenas tres minutos antes había festejado su segunda anotación, la cual fue anulada.

Guadalajara adoptó a Corea del Sur y lo hizo sentir como local en el duelo de esta noche, sin embargo, se le volteará por completo para el duelo del 18 de junio, pues justamente enfrenta a México, en lo que pinta para ser un duelo directo por el primer lugar del Grupo A.