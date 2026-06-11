México inició el Mundial con victoria y eso es lo que importa

Enrique Gómez

Iniciar la Copa del Mundo con una victoria es suficientemente bueno, aún más para la Selección Mexicana.

Pero después del festejo más que obvio por iniciar el Mundial con victoria, hay que ser honestos: ganarle por dos goles al equipo más débil del grupo y que encima se quedó con nueve jugadores es demasiado corto para México, tanto que hasta podría costarle el primer lugar de este sector en un futuro.

Victoria 2-0 del Tri sobre Sudáfrica, en lo que fue la inauguración del torneo más esperado del planeta.

Con más expulsiones que goles y más emociones que futbol, arrancó la 23ra edición del Mundial.

MEXICO SCORES THE FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP 🇲🇽



It's Julián Quiñones in the scoresheet! pic.twitter.com/SnoP04ltFP — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Así fueron los goles y las tarjetas rojas que se vivieron en el Estadio Ciudad de México:

· 9’: Golazo de Julián Quiñones, quien desde fuera del área anotó entre las piernas del arquero

· 50’: Expulsión para Sphephelo Sithole, tras derribar a Brian Gutiérrez entrando al área

· 67’: Gol de Raúl Jiménez tras pegar un frentazo pegado a segundo poste

· 84’: Expulsión para Themba Zwane, tras agredir con un manotazo en la cara a Roberto Alvarado

· 90’+2: Expulsión para César Montes, luego de cortar un avance prometedor de Sudáfrica

En su cuarto Mundial y después de 45 goles con México, Raúl Jiménez se estrenó A 3 meses exactos de la muerte de su padre, así celebró Jiménez su primer gol mundialista

No todo fue alegría para los jugadores mexicanos, pues, en su primera capitanía en un Mundial, César Montes vio la tarjeta roja y no podrá estar para el próximo partido, mientras que existen muchas dudas por el estado físico de Israel Reyes, quien en los últimos minutos se estuvo tomando la pierna.

Por el incalculable favoritismo con el que llegaba, el gol tempranero de Quiñones y le hecho de haber jugado con superioridad numérica durante casi todo el segundo tiempo, la victoria por dos goles parece ser muy corta para el equipo de Javier Aguirre, pero con los tres puntos en la bolsa, la misión fue todo un éxito.

Así, después de siete inauguraciones fallidas, el Tri al fin abrió con victoria la Copa del Mundo y ya pone la mira en el segundo partido del Grupo A contra Corea del Sur el 18 de junio.