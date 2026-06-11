En su cuarto Mundial y después de 45 goles con México, Raúl Jiménez se estrenó

Enrique Gómez

Nunca es tarde para celebrar un gol en la Copa del Mundo y jamás es un mal momento para hacerlo. En el cuarto Mundial de su carrera y a tres meses de la muerte de su padre, Raúl Jiménez marcó.

Justo cuando el Estadio Ciudad de México se llenaba de murmullos e inconformidades por el apagón futbolístico de la Selección Mexicana ante un equipo que jugaba con uno menos, el delantero de 35 años devolvió la alegría con un gran gol de cabeza y un festejo que conmovió a todos.

LOOK WHAT IT MEANS TO RAUL JIMÉNEZ ❤️ pic.twitter.com/9NPJZdBjjw — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Raúl, quien a pesar de todos sus años de experiencia con la Selección Mexicana y de esas casi 12 temporadas militando en el futbol europeo, nunca había sido titular en una Copa del Mundo, aprovechó que al fin se le dio la oportunidad de alinear desde el inicio y liquidó el con el 2-0 encuentro a los 67 minutos.

Tras un centro inverso de Roberto Albvarado que sorteó a los rivales y llegó limpió a segundo poste, el delantero hidalguense pegó un frentazo en el segundo poste y anotó su gol 46 con el Tri, el primero en un Mundial.