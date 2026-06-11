México y Sudáfrica protagonizan una ceremonia inédita de Himnos Nacionales

Héctor Cantú

México y Sudáfrica protagonizaron un momento histórico para las Copas del Mundo incluso antes de que rodara el balón en el Estadio Ciudad de México.

Por primera vez en la historia del torneo, la ceremonia de los himnos nacionales se realizó con todos los jugadores dentro del terreno de juego, incluidos los suplentes.

Mexico hears its national anthem as hosts for the first time in 40 years 🇲🇽 pic.twitter.com/2DaXDQy3g6 — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

La FIFA atendió una petición impulsada por el histórico exfutbolista italiano Alessandro Del Piero, quien sugirió a Gianni Infantino, presidente del organismo, que la ceremonia incluyera tanto a los titulares como a los suplentes de ambas selecciones.

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Hasta antes de esta edición, lo habitual era que únicamente los once futbolistas titulares permanecieran sobre el campo durante la interpretación del himno de su país.

A partir de la Copa Mundial 2026™, los 52 jugadores convocados para cada partido —26 por selección— se reunirán en el centro del campo para entonar uno de los momentos más emotivos de la ceremonia previa al encuentro.