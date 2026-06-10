Publicación: jueves 11 de junio de 2026

Enrique Gómez

Sin capitanes, pero con 2 naturalizados, México inaugura el Mundial 2026

Las 6 sorpresas de Javier Aguirre para el primer XI mundialista ante Sudáfrica

Vaya que Javier Aguirre sorprendió con la alineación para la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Nadie veía venir tantas novedades.

Con dos naturalizados y sin sus dos principales capitanes, México abrirá el telón del Mundial, mismo en el que está haciendo historia como el único país en recibir tres ediciones del gran torneo de la FIFA.

Pero, ¿por qué es tan sorprendente y único el XI que eligió Javier Aguirre para el debut ante Sudáfrica?

·       Raúl Rangel es el portero titular. Opacó a la figura de Guillermo Ochoa

·       Histórico. Dos naturalizados como titulares: Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones

·       Tres no nacidos en México si incluimos s Brian Gutiérrez (Chicago)

·       Los dos principales capitanes (Edson Álvarez y Guillermo Ochoa), a la banca

·       Primer partido mundialista como titular para Raúl Jiménez

·       Israel Reyes le quitó la lateral derecha a Jorge Sánchez, titular en los últimos amistosos

Pese a las polémicas, lo cierto es que el ‘Vasco’ mandó la alineación más congruente posible: Rangel está en mejor momento que Ochoa; Erik Lira tiene mucho más ritmo que Edson Álvarez; ningún mediocampista cumple con la dualidad ofensiva y defensiva como Álvaro Fidalgo, mientras que Julián Quiñones es simplemente el mejor delantero que tiene México en este momento.

Un mexicano nace donde se le da la gana, edición Mundial 2026

Álvaro Fidalgo, España (Asturias), 29 años | Mediocampista del Betis
Brian Gutiérrez, Estados Unidos (Illinois), 22 años | Mediocampista de las Chivas
Julián Quiñones, Colombia (Nariño), 29 años | Extremo del Al-Qadsiah
Obed Vargas, Estados Unidos (Alaska), 20 años | Mediocampista del Atlético de Madrid
Santiago Giménez, Argentina (Buenos Aires), 25 años | Delantero del Milan

Así la alineación con la que México jugará el octavo partido inaugural en su historia:

·       Raúl Rangel, portero

·       Israel Reyes, lateral drecho

·       César Montes, defensa (capitán)

·       Johan Vásquez, defensa

·       Jesús Gallardo, lateral izquierdo

·       Erik Lira, mediocampista

·       Álvaro Fidalgo, mediocampista

·       Brian Gutiérrez, mediocampista

·       Roberto Alvarado, extremo izquierdo

·       Raúl Jiménez, delantero

·       Julián Quiñones, extremo derecho

¡Sentó a Ochoa y a Edson Álvarez! México sorprende con su primer XI mundialista

Raúl Rangel, portero
Israel Reyes, lateral derecho
César Montes, defensa
Johan Vásquez, defensa
Jesús Gallardo, lateral izquierdo
Erik Lira, mediocampista
Álvaro Fidalgo, mediocampista
Brian Gutiérrez, mediocampista
Roberto Alvarado, extremo izquierdo
Raúl Jiménez, delantero
Julián Quiñones, extremo derecho

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