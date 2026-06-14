Javier Aguirre alabó la trayectoria de Lionel Messi en la Selección Argentina

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre, alabó a Lionel Messi y aseguró que es un futbolista histórico por el hecho de jugar seis Mundiales y por todo lo que ha logrado con la Selección Argentina y a nivel de clubes.

#SelecciónMayor El plantel argentino se entrenó por la mañana de Kansas enfocado en el debut mundialista.



¡Otro día menos para el inicio! 😃#MásJuntosQueNunca 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/SMc9nbfYDZ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 13, 2026

"Para mí, que tuve la oportunidad de jugar un Mundial, ya seis es algo histórico, todo lo que ha hecho Leo en su carrera es histórico. Seis Mundiales, campeón del mundo, líder de la Selección Argentina, me parece que ocupa un lugar en la historia del fútbol mundial", aseguró Aguirre en una entrevista publicada por Marca TV.

"Leo te invita a superarte, es un amigo que tiene siempre ese as bajo la manga, no sabes cómo contenerlo porque ni le duelen las patadas, como el gran Diego (Maradona) en su día. Es gente que le ha hecho bien al fútbol, y encima yo contemporáneo de él en otra trinchera pues estoy muy orgulloso", apuntó el técnico mexicano.

Messi y Argentina harán su presentación en el Mundial el martes cuando jueguen ante Argelia en actividad del Grupo J, donde posteriormente enfrentarán a Austria y Jordania.