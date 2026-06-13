Brutal goleada de Suecia, nuevo líder del Grupo de Japón y Países Bajos

Enrique Gómez

Por más que Japón y la Selección Neerlandesa hayan dado un partidazo, el líder del grupo es Suecia.

Brillante actuación del equipo nórdico en su primer partido mundialista después de ocho años.

Victoria 5-1 sobre Túnez, que se vio superado de principio a fin y tuvo que remar a contracorriente prácticamente desde el inicio del partido, pues recibió un gol muy tempranero (y no celebrado) en Monterrey.

En este cuarto día de la Copa del Mundo 2026 se han producido dos grandes goleadas. La jornada inició con el triunfo 7-1 de Alemania sobre Curazao y cerró con este aplastante despliegue sueco.

Si Suecia no tiene naturalizados, ¿por qué Yasin Ayari no celebró ante Túnez? El equipo nórdico anotó su primer gol mundialista en 8 años, pero no se celebró

En el tercer partido del torneo que se disputa en suelo mexicano, Suecia demostró que es un equipo renovado a pesar de haber clasificado vía repechaje y únicamente por sus méritos en la Nations League. Además, con un gol de último minuto, construyó un marcador muy abultado y que será fundamental para decidir qué equipos avanzan de este Grupo K, el cual se estima que será muy parejo.

Así fueron los goles de este festivo partido en el ‘Gigante de Acero’ de Nuevo León:

· 1-0 (7’): Yasin Ayari aprovechó que el portero estaba mal acomodado y anotó desde fuera

· 2-0 (30’): Balón rematado a primer poste por Omar Rekik y que salió al palo más lejano

· 2-1 (43’): Golazo de Alexander Isak, quien condujo hasta una esquina del área y desde ahí definió

· 3-1 (59’): Balón recuperado en la salida por Isak y Viktor Gyokeres no perdonó

· 4-1 (84’): Mattías Svanberg remató de primera un balón que ‘raspó’ Isak en el área

· 5-1 (90’+6): Golazo de Ayari, quien desde fuera del área sacó un derechazo cruzado

VIKTOR GYÖKERES HAS HIS FIRST FIFA WORLD CUP GOAL!



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Sí, Isak (lesionado buena parte de la temporada pasada) anotó un gol y puso dos asistencias.

En un grupo donde las principales atracciones son Países Bajos y Japón (que empataron 2-2 en el mejor partido del Mundial hasta ahora), Suecia se despegó con sus primeros tres puntos y una diferencia de goles que será difícil de igualar. Su siguiente compromiso es justamente ante la Oranje el sábado 20 de junio.