Si Suecia no tiene naturalizados, ¿por qué Yasin Ayari no celebró ante Túnez?

Enrique Gómez

Aunque Suecia es de las únicas ocho selecciones que no tienen naturalizados en sus filas en esta Copa del Mundo, su primer gol en el torneo no fue festejado por un tema de ‘lealtad’ a otra patria.

Yasin Ayari anotó un golazo en el ‘Gigante de Acero’ de Monterrey, pero a todos sorprendió que no lo celebrara, pues no hay emoción más grande que anotar en una Copa del Mundo, más si se trata del gol inaugural de tu equipo (que no clasificó al pasado Mundial) y el cual pone en ventaja a tu país.

Pero, ¿por qué no celebró Ayari si él nació en Suecia al igual que sus 25 compañeros de selección?

Bueno, su nombre, apellido, composición étnica y celebración con la cabeza en el césped dan las pistas necesarias: el mediocampista nacido hace 22 años en Solna tiene ascendencia árabe de sus dos padres.

With FORCE from outside the box!



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Ayari, quien creció en la zona metropolitana de Estocolmo, tiene sangre tunecina por el lado de su padre, quien justamente nació en este país del Magreb, por lo que no tuvo corazón para celebrar el gol que destrozó el plan de juego del rival y encaminó a Suecia a una victoria aparentemente sencilla.

Y, hablando países de esta zona del norte de África, el jugador también tiene ascendencia marroquí por parte de su madre, por lo que, si en algún momento le hace gol a los ‘Leones del Atlas’ (un duelo que podría darse en 16vos de final, también en Monterrey, si Suecia acaba segundo del Grupo F y Marruecos, líder del C) es probable que tampoco lo celebre, pues ya vimos que es muy respetuoso con sus raíces.

Que Suecia sea uno de los países 100% nativos en esta Copa del Mundo no quiere decir que no tenga conexiones con otras naciones del mundo y para muestra, el tremendo control de emociones de Ayari.