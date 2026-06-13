Colombia y Portugal 'prometen' goleadas en el Grupo K

Enrique Gómez

Aunque parece que el Grupo K está ‘cantado’, en realidad es muy difícil pronosticar que posición ocupará cada uno de los integrantes al final de la primera fase.

Porque parece obvio que Portugal y Colombia avanzarán, pero no quién será el primero. También se estima que Uzbekistán (debutante) y República del Congo ocuparán los últimos puestos, pero no quién se ve mejor como para buscar la clasificación a 16vos de final como uno de los mejores terceros.

Cada partido será clave, pero para el duelazo entre europeos y americanos habrá que esperar hasta el 27 de junio.

En 60 segundos, todo lo que debes saber del Grupo K del Mundial 2026: