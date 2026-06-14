Colombia se siente como en casa en México, así lo admitió Willer Ditta

EFE

El defensa colombiano Willer Ditta compartió su confianza en el trabajo que su selección ha realizado para desarmar la buena organización que muestra Uzbekistán, su primer rival del Grupo K, del Mundial 2026.

"Estamos trabajando con base a lo que a lo que hace Uzbekistán, creo que es un equipo que trabaja en un bloque muy organizado, así que estamos tratando de entrenar eso para poder tener muchísimas posibilidades y poder resolver desarmarlos en el terreno de juego", afirmó el defensa.

Colombia se medirá a Uzbekistán el próximo miércoles en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

El jugador del Cruz Azul mexicano, quien vive su primera convocatoria a una Copa del Mundo, aseguró que desde que llegaron a Guadalajara han puesto especial atención en corregir las salidas y la forma de poner el balón en juego.

"Hemos trabajado bastante el tema de las salidas en las que tratamos de jugar muchos pelotazos largos y por ahí perdemos las segundas pelotas. Hemos hecho mucho énfasis en eso para corregirlo", indicó.

Ditta afirmó que el equipo se siente cómodo y tranquilo en su estancia en Guadalajara, donde tienen su campamento en el centro deportivo del club Atlas, club en el que juega su portero titular, Camilo Vargas.

"Es un país que tiene mucho que ver también con Colombia, así nos lo han hecho saber; nos han hecho sentir muy cómodos como en casa", aseguró

Colombia volvió a mostrar parte de su entrenamiento a medios de comunicación, luego de que este sábado realizaron una práctica a puertas cerradas.

De su lado, el centrocampista, Juan Portilla, afirmó que tienen gran fortaleza en el centro del campo, lo que les permitirá hacer frente a la rapidez con la que juega Uzbekistán por las bandas.

"Tenemos un mediocampo muy fuerte y talentoso. Ellos tienen a dos jugadores por la banda que son muy rápidos a la hora de contraatacar. Sabemos los jugadores que ellos tienen y tenemos que estar muy atentos", señaló Portilla.

Este lunes el equipo realizará una práctica matutina y por la tarde viajará a la Ciudad de México.