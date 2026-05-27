El Estadio Jalisco no estará listo a tiempo, pero Atlas tiene un plan

Enrique Gómez

El calendario de la Liga MX será revelado la próxima semana y cuando eso pase, que no nos sorprenda ver que el Atlas acumula partidos como visitante o se ‘salta’ las primeras jornadas del campeonato.

La razón: la cancha del Estadio Jalisco necesitará 12 semanas (casi tres meses) para estar lista y el próximo torneo del futbol mexicano comienza el 16 de julio, o sea justamente en siete semanas a partir de ahora.

La grama del histórico inmueble será de vanguardia y la modernización incluirá la instalación de arena sílica para optimizar el filtrado de agua, así como un mejoramiento en los drenes y la nivelación. Pero, como todo eso lleva tiempo y los trabajos de remoción del césped apenas iniciaron esta semana, el escenario no estará listo para recibir partidos al menos en las primeras tres fechas del Apertura 2026.

ATLAS Y UDG NO PODRÁN JUGAR COMO LOCALES EN LAS PRIMERAS JORNADAS🦊🦁



Ante el cambio de cancha en el Estadio Jalisco, el Presidente de Clubes Unidos, Alberto Castellanos, reveló que buscan que los equipos solo tengan juegos de visita en el arranque del AP26.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/oR1XQ6X1Fx — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) May 27, 2026

Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros de la UDG y de Clubes Unidos (asociación que es dueña el Estadio Jalisco), reveló que ya se están haciendo gestiones con la Luga MX.

“El calendario (para completar la instalación de la nueva cancha) es de 12 semanas. Tanto Atlas como nosotros estamos solicitando a la Liga la posibilidad de que no nos programen partidos de inicio como local y si se complica, ver la posibilidad de meter algún partido a media semana. Queremos que la cancha lleve sus tiempos, no apresurar y que quede como debe”, comentó el directivo.

El Estadio Jalisco fue inaugurado en 1966 y tiene capacidad para 55 mil personas. Es la casa del Atlas, de Leones Negros (club de la Liga de Expansión) y también de las Chivas cuando no puede usar el AKRON.