¿Por qué las Chivas jugarán en el Estadio Jalisco?

Héctor Cantú

El Rebaño Sagrado tendrá que hacer frente a un nuevo inconveniente en su camino por conseguir el título del torneo Clausura 2026.

Las Chivas tendrán que jugar el partido de vuelta de las semifinales ante Cruz Azul en el estadio Jalisco, casa de su rival regional, el Atlas de Guadalajara.

El Estadio Akron, su casa, no podrá ser utilizado debido a que debe entregarse la operación del inmueble a la FIFA de cara a la próxima Copa del Mundo.

El estadio de las Chivas es sede del Mundial, deber cederse al máximo organismo rector del futbol mundial el próximo 14 de mayo, por lo que los tiempos de organización del calendario de la Liga MX, vuelven a golpear al equipo de Gabriel Milito.

Si antes fue el ceder a los futbolistas para el microciclo de Javier Aguirre, ahora el Rebaño Sagrado le tendrá que hacer frente a la imposibilidad de cerrar la eliminatoria ante Cruz Azul en su casa.

Lo peor es que el duelo de ida sí se jugará en el Estadio Azteca tal y como lo había solicitado la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Esto porque el partido terminará a las 10 de la noche y tendrán dos horas para hacer los ajustes necesarios para entregar antes del primer minuto del siguiente día, el inmueble a la FIFA.