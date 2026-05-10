Redacción FOX Deportes
Luto en Barcelona horas antes de El Clásico contra Real Madrid
Barcelona emitió un comunicado para expresar sus condolencias a Hans Flick
Barcelona informó la muerte del padre del entrenador del primer equipo de fútbol, Hans Flick, quien, pese a ello, dirigirá El Clásico de este domingo contra Real Madrid.
"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", reza el comunicado que publicó el club en X.
Pese al fallecimiento de su padre, Flick se encuentra con el equipo en el hotel de concentración y dirigirá El Clásico contra el conjunto ‘Merengue’.
Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro y Flick podría dedicar el título a su padre.
