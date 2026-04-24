Oficialmente, Atlas cuenta más dueños que títulos de Liga MX

Enrique Gómez

El Atlas ya cuenta más dueños en su historial que títulos en sus vitrinas.

Oficialmente, los Rojinegros tienen nuevo propietario. Se trata de la empresa PRODI, la cual está a cargo de José Miguel Bejos, uno de los contratistas favoritos del Gobierno de México en los últimos años.

Grupo Orlegi anunció que la venta del club tapatío fue aprobada en la Asamblea de Dueños, por lo que a partir del próximo torneo será otra empresa la que comande los destinos de la histórica institución.

Últimos dueños del Atlas:

· De 2916 a 2013: Asociación Civil Club Atlas

· De 2013 a 2019: TV Azteca

· De 2019 a 2026: Grupo Orlegi

· A partir el 1 de julio de 2026: Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura

Entonces, los Rojinegros ya cuentan con cuatro propietarios a lo largo de su historia (tres en los últimos 13 años), mientras que de momento solo contabilizan tres campeonatos de liga, el primer en épocas de los socios (en 1970) y los otros dos con Orlegi, en el bicampeonato del Apertura 2021 y el Clausura 2022.

A través de un comunicado, el grupo encabezado por Alejandro Irarragorri (aún dueño de Santos Laguna), informó que “la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ha aprobado, en su sesión ordinaria celebrada en esta fecha, la operación de venta de Atlas FC, derivada del acuerdo alcanzado entre PRODI y Orlegi, por el que el primer grupo empresarial adquiere la propiedad del Club”.

Orlegi también aclaró que “continuará a cargo de la gestión operativa de Atlas FC hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio, dicha responsabilidad será asumida de manera exclusiva por PRODI”, es decir, manejarán al equipo para esta Jornada 17 y en la Liguilla si es que el club logra su clasificación.

¿Cómo le irá al Atlas con su nuevo dueño? Veremos cuánto dinero están dispuestos a invertir Bejos y compañía en el plantel, después de haber gastado 250 millones en la compra del club.