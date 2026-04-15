¿Quién ganó más durante la hermandad de Santos y Atlas?

Enrique Gómez

El partido número 14 entre Santos Laguna y Atlas como equipos hermanos también será el último.

Para la Jornada 15 del Clausura 2026, los ‘Guerreros’ reciben a los ‘Zorros’ en lo que será el encuentro de despedida como clubes del mismo dueño, pues el equipo tapatío será vendido durante el verano y para el próximo torneo Apertura, otro grupo empresarial será el que lleve los destinos de la institución.

Pero, ¿quién ganó más en este periodo de hermandad entre laguneros y tapatíos?

· Primer partido: ATS 1-2 SAN (Apertura 2019)

· Victorias totales de Santos: 4

· Victorias totales del Atlas: 3

· Empates desde el A-2019 al A-2025: 6

· Último partido: ATS 2-2 SAN (Apertura 2025)

¿Cuándo fue la última vez que tu equipo terminó ‘superlíder’ de la Liga MX?

Pese al ligero balance en favor de Santos, cabe recordar que en este periodo solamente Atlas fue campeón, primero con el título del Apertura 2021 que acabó con 70 años de sequía e inmediatamente después, con el bicampeonato, en cambio, Santos solo pudo llegar a la final del Clausura 2021; además, en los últimos años ha estado atravesando la peor crisis deportiva de su historia.

Para el duelo de este fin de semana, el club de Torreón es último lugar con nueve puntos y recibe a su todavía ‘hermano’ siendo el único equipo matemáticamente eliminado de este Clausura 2026.

Por su parte, el Atlas se ha venido abajo, pero, aunque tiene cinco partidos seguidos sin ganar, tres encuentros consecutivos sin anotar gol y una de las tres peores plantillas de la Liga MX de acuerdo con Transfermarkt, se mantiene entre los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones; aunque, eso sí, con el ultimátum de que, si no gana en esta fecha, seguramente saldrá de la franja de clasificación.

¿Quién ganará en este último partido como hermanos? Atlas es favorito para el duelo del 19 de abril en el TSM, pero nada le gustaría más a Santos que arruinar al equipo que en estos años le robó la atención de Alejandro Irarragorri y compañía.