El América de hoy no puede ganarle ni al peor Santos

Enrique Gómez

Empatar contra el peor equipo del torneo ya es un mal resultado.

Hacerlo con un jugador más dentro del campo es todavía peor.

Ser emparejado ya que te habías adelantado en el marcador es aún más grave.

Pero participar en una historia así siendo el América resulta casi imperdonable

Empate 1-1 entre Santos Laguna y las Águilas, en un duelo donde los ‘Guerreros’ se quedaron con uno menos desde los 78 minutos y en el cual se fueron abajo en el marcador 120 segundos más tarde.

La expulsión y el gol recibido en la recta final del partido eran suficientes para levantarle una lápida al equipo que marcha en último lugar del Clausura 2026, pero nadie contaba con el regalo de semana santa que hicieron los visitantes ni con la sublime definición de Cristian Dájome, casi sin ángulo.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio TSM de Torreón:

· 0-1 (80’): Balón rescatado en línea de fondo y Alexis Gutiérrez puso el balón en la esquina

· 1-1 (83’): Pase retrasado de Lima que techó a la defensa y Dájome definió desde un costado

Antes, Kevin Picón resultó expulsado por una plancha al 78'.

🟥 | Tras revisión del VAR, Kevin Picón es expulsado. https://t.co/1YaWEUIhzh pic.twitter.com/wuIAy8mpZX — Club Santos (@ClubSantos) April 5, 2026

Claro que pudieron ser más goles, pues el América piso el área rival durante toda la recta final del partido y sacó disparos prácticamente desde todos los puntos, pero Brian Rodríguez, Ramón Juárez, Alejandro Zendejas y el resto de los aspirantes fallaron o dejaron los balones en la zaga rival.

Ganar este partido parecía obligatorio para el equipo de André Jardine desde antes de que sonara el silbatazo inicial (pues era fundamental para ir subiendo en la zona de Liguilla) y a medida que se fueron dando los eventos del partido, con mayor razón.

El equipo con la plantilla más valiosa de la CONCACAF volvió a dejar en claro que no atraviesa por su mejor momento y que el sexto lugar que ostenta con sus 18 puntos es justamente lo que se merece.