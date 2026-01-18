El América volverá mucho más fuerte; así la promesa de André Jardine

Héctor Cantú

Las Águilas del América están irreconocibles luego de haber alcanzado su peor inicio en la historia de los torneos luego de sumar su tercer partido sin ganar y sin marcar gol.

El equipo azulcrema está lejos de aquella versión que los llevó a ser tricampeones y por ahora, lo más preocupante, más allá de los resultados, es la nula capacidad del equipo para convertir goles.

A pesar de este escenario oscuro, el técnico del equipo, André Jardine, promete que pronto, la afición, podrá deleitarse con un América realmente poderoso.

“Lamentamos otra vez un error importante, hemos reservado algunos jugadores porque queremos estar completos a partir de la jornada 4 porque viene un montón de partidos donde tenemos que estar completos”, detalló en conferencia de prensa luego de empatar sin goles ante Pachuca.

Jardine dejó en claro que será este el punto de inflexión para su equipo y pidió a la afición que se preparen, porque vendrán emociones muy fuertes.

“A partir de la fecha 4 van a ver al América que a todos les gusta, el América regresará con toda su fuerza. Para la afición es que falta poco para concretar el movimiento que queremos y que falta poco para encontrar el nivel que estamos acostumbrados en el América”, agregó el estratega brasileño.

Finalmente, André Jardine aceptó que todavía esperan un refuerzo más y que lo importante, más allá de cómo se inicia el torneo, es cómo se termina.

En la jornada 4, América recibirá a Necaxa luego de un fin de semana de descanso por los partidos amistosos de la Selección Mexicana. Posteriormente, se medirá ante Monterrey y Chivas, dos equipos que realmente pondrán a prueba la veracidad de las palabras de Jardine.