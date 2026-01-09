Hiram Marín
El sistema semiautomático anuló un gol del América
La nueva herramienta tecnológica de la Liga MX fue usada por primera vez
Raúl 'La Pantera' Zúñiga festejaba su primer gol como americanista, en la cancha del 'Mictlán' contra Xolos de Tijuana, sin embargo, la risa se apagó gracias a la tecnología.
El gol de las Águilas fue el primero en ser anulado por la tecnología SAOT, el famoso fuera de lugar semiautomático, que a través de una imagen virtual detectó que el americanista estaba adelantado.
La acción sucedió al minuto 24 y la resolución se dio en tan solo minuto y medio, lo cual le dio mayor dinamismo al juego.
Hubo reclamos por parte de los azulcremas, sin embargo, la evidencia por parte del sistema utilizado por la Liga MX fue claro y logró el cometido de justicia deportiva con el que se desarrolló.
