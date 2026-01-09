El sistema semiautomático anuló un gol del América

Hiram Marín

Raúl 'La Pantera' Zúñiga festejaba su primer gol como americanista, en la cancha del 'Mictlán' contra Xolos de Tijuana, sin embargo, la risa se apagó gracias a la tecnología.

El gol de las Águilas fue el primero en ser anulado por la tecnología SAOT, el famoso fuera de lugar semiautomático, que a través de una imagen virtual detectó que el americanista estaba adelantado.

✅ Primera intervención del fuera de lugar semiautomático.



🖥️ La tecnología arrojó la primer imagen en 3D, que mostraba en clara posición adelantada al jugador José Zúñiga, del América. pic.twitter.com/5VTaMbxrJv — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) January 10, 2026

La acción sucedió al minuto 24 y la resolución se dio en tan solo minuto y medio, lo cual le dio mayor dinamismo al juego.

Hubo reclamos por parte de los azulcremas, sin embargo, la evidencia por parte del sistema utilizado por la Liga MX fue claro y logró el cometido de justicia deportiva con el que se desarrolló.