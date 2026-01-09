Liga MX, la primera de América con Fuera de Lugar Semi-automático

Enrique Gómez

Aceptémoslo, siempre habrá polémica y teorías de conspiración en el futbol, pero al menos en lo que al fuera de lugar se refiere, la Liga MX tendrá una tecnología de vanguardia para evitar más errores.

El SAOT (Sistema de Fuera de Lugar Semi-automático) se implementará en el futbol mexicano para todos los partidos del Clausura 2026. Es decir, a partir del duelo inaugural de esta Jornada 1 entre Mazatlán y Juárez y hasta la gran final que se disputará el 24 de mayo, el sistema que crea réplicas de jugadas para trazar la línea de fuera de lugar con total precisión reiniará en el futbol mexicano.

A través de redes sociales, la Liga MX promovió la implementación de esta tecnología que puede verse en los partidos de la Premier y la Champions League, además, el presidente de la competencia, Mikel Arriola aseguró que “México se convierte en el primer país de América en adoptar” este sistema.

Un futbol más justo, eficaz y transparente. 👏



“Teníamos la necesidad urgente de hacer las decisiones de fuera de lugar más justas, rápidas y transparentes y el SAOT es la herramienta perfecta para lograrlo. Es una tecnología semi-automática que detecta la jugada en segundos con precisión milimétrica”, dijo el directivo.

En su video de presentación, se especificó que habrá 48 cámaras en cada estadio y con ese sistema se producirá una réplica digital de cada jugada sometida a revisión, lo que permitirá optimizar por completo la decisión del fuera de lugar. También se explicó que esta herramienta es “semi-automática” poque la FIFA enfatiza que la marcación final y la decisión definitiva deben correr a cargo del árbitro.

A partir de esta Jornada 1 que inicia en unas horas, podremos ver la tecnología que despliega réplicas humanoides de los jugadores y que identifica cada parte del cuerpo para determinar el fuera de lugar.