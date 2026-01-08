¿Cuáles son los partidos imperdibles de la Jornada 1 de la Liga MX?

Enrique Gómez

Llegó el nuevo torneo de la Liga MX y contrario a lo que suele suceder, la Jornada 1 traerá partidos muy atractivos.

Por ejemplo, en Tijuana se enfrentan los dos jugadores más valiosos del futbol mexicano; en Guadalajara, Chivas recibe a Pachuca en un duelo de grandes aspirantes; Cruz Azul buscará desquitarse de todos los vaivenes de la semana ante León, mientras que onterrey va por una mini revancha ante Toluca.

Todo comienza con el primer partido del torneo de despedida del Mazatlán y del estado de Sinaloa de la Primera División.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta fecha inaugural de la Liga MX: