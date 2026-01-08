¡Fuera de la Ciudad de México! Cruz Azul jugará el Clausura 2026 en Puebla

Enrique Gómez

2018: Los corrieron del Estadio Ciudad de los Deportes por una supuesta demolición que nunca sucedió.

2024: Fueron relegados del Estadio Azteca antes de tiempo.

2025: Nuevamente los desplazaron de Estadio Ciudad de los Deportes cuando llegó el América.

2026: Les cerraron las puertas del Estadio Olímpico Universitario de último momento.

Y ahora, hasta lo expulsaron de su propio estado, la Ciudad de México.

Vaya situación la que ha vivid el Cruz Azul, club que para este Clausura 2026 jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, localidad ubicada a unas dos horas en automóvil de la capital mexicana.

La Liga MX acaba de hacer oficial que el equipo ‘cementero’ jugará sus partidos como local en casa de ‘La Franja’. En otras palabras, América y Puebla terminaron por expulsar de la ciudad al vecino ‘cementero’.

De acuerdo con la organización, el cambio de sede está sustentado pese a la aparente premura, por lo que “la Liga MX autoriza al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026.Derivado de esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs. Atlas, se llevará a cabo el miércoles 14 de enero en el Estadio Cuauhtémoc”.

A Cruz Azul le cierran las puertas de Ciudad Universitaria La Máquina no podrá jugar más como local en territorio universitario

Y es que, luego de que la directiva de Universidad le comunicara a La Máquina (a dos días de iniciar el torneo y a cinco de su primer partido como local) que ya no le rentarían el Estadio Olímpico Universitario para este Clausura 2026, el club se vio obligado a buscar otra casa y aunque primero tocaron la puerta del Estadio Ciudad de los Deportes, no pudieron llegar a un acuerdo para compartir el recinto en el que juegan actualmente las Águilas, mientras duran los trabajos de renovación del Estadio Azteca.

Desde su salida del antes llamado Estadio Azul, La Máquina ha estado errando de casa en casa; aun así, en 2021 se coronó campeón de Liga en el Azteca y en 2025 de la CONCACAF en el Olímpico Universitario.