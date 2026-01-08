¡América regresa al Estadio Azteca este mismo Clausura 2026!

Enrique Gómez

En abril terminará la época del América jugando en el Estadio Ciudad de los Deportes. La idea es que los últimos tres partidos del torneo y toda la Liguilla se dispute en el ya remodelado Estadio Azteca.

Y es que, tras el partido amistoso entre México y Portugal el 28 de marzo, que servirá para reinaugurar el ‘Coloso de Santa Úrsula’, el inmueble quedará oficialmente habilitado para albergar partidos de futbol, es decir, el equipo ‘azulcrema’ no tendrá que esperar hasta el Apertura 2026 (después del Mundial) para hacer uso de su casa; podrá tomar posesión a partir de este certamen y organizar aquí el clásico joven contra el Cruz Azul.

De acuerdo con información de Claro Sports, el Estadio Banorte (que llevará ese nombre comercial por varios años) volverá a sus funciones en la Liga MX el 11 de abril y recibirá un total de tres partidos de fase regular, además de los que puedan acumularse en la Liguilla, quizá cuartos de final, semifinal y final.

Los encuentros que disputarán las Águilas en el nuevo Estadio Banorte:

· Jornada 14: Cruz Azul, 11 de abril

· Jornada 15: Toluca, 18 de abril

· Jornada 17: Atlas, 15 de abril

¿Y el Cruz Azul? El año pasado se hizo oficial que La Máquina renovó su arrendamiento en el Estadio Ciudad de México (nombre que llevará para la Copa del Mundo de 2026) y seguramente ahora más que nunca el equipo ‘cementero’ querrá ocupar dicho inmueble, pues en las últimas horas trascendió que Pumas le cerró las puertas del Estadio Olímpico Universitario y deberá ver donde juega este torneo.

El último partido a nivel de clubes que se disputó en el Estadio Azteca fue justo la final entre las Águilas y el equipo ‘celeste’ el 26 de mayo de 2024. Para el siguiente semestre iniciaron los trabajos de remodelación.