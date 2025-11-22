Cristiano Ronaldo a la vista, México jugará contra Portugal y Bélgica

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana continuará con su preparación de cara a la Copa del Mundo de 2026 y ha confirmado dos amistosos de alto nivel, contra Portugal y Bélgica.

El partido frente a los lusos se realizará el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo local (20:00 ET / 17:00 PT) en el Estadio Banorte, antes Azteca, lo que marcará la reapertura del recinto que fungirá como sede del Mundial y donde México jugará el partido inaugural del Mundial.

Por su parte, el martes 31 el ‘Tri’ se verá las caras con los ‘Diablos Rojos’, en el Soldier Field de Chicago, Illinois, a las 20:00 horas, tiempo local (21:00 ET / 18:00 PT).

Hasta el momento, Portugal y Bélgica son los rivales de mayor categoría que enfrentará la selección, pues los lusos ocupan el sexto sitio de la clasificación FIFA, mientras que los belgas se sitúan en la octava posición del ránking.