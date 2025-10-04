El TRIONDA llegó al Estadio Azteca, próximamente trimundialista

EFE

Trionda, el balón del Mundial de 2026, fue presentado este viernes en el Estadio Azteca, el primer escenario que ha recibido partidos de tres mundiales tras los de 1970 y 1986.

El balón fue presentado con un espectáculo de luces en la explanada del Azteca, estadio que fue inaugurado el 29 de mayo de 1966.

El estadio está siendo remodelado y las obras deben terminar el 28 de marzo próximo.

¿El TRIONDA es el balón mundialista más feo del siglo?

El balón, que fue dado a conocer por la FIFA el jueves pasado, se distingue por sus colores que representan a los tres países anfitriones: el azul de Estados Unidos, el rojo alusivo a Canadá y el verde de México.

Para celebrar su nueva imagen, el estadio Azteca reabrirá sus puestas con un partido entre la selección mexicana y un rival por confirmar.

El inmueble se llamará Etsadio Ciudad de México en el Mundial y en adelante, Estadio Banorte, por moticos de patrocinio.