A Cruz Azul le cierran las puertas de Ciudad Universitaria

Héctor Cantú

A unas cuantas horas de que arranque el torneo Clausura 2026, Cruz Azul ha quedado imposibilitado para jugar como local en Ciudad Universitaria, tal y como lo había hecho en los últimos torneos.

La decisión se dio a conocer luego de que al equipo cementero no se le renovara el contrato por parte de la directiva de los Pumas, por lo que, al menos por unas horas, se ha quedado sin estadio.

Aunque se estudió la posibilidad de que su nueva casa fuera el estadio Cuauhtémoc, de la Ciudad de Puebla, esta opción también ha queado descartada por la directiva cementera.

Por ello, y a falta de hacerse oficial, Cruz Azul volverá al estadio Ciudad de los Deportes que ahora es la casa temporal de las Águilas del América.

Cruz Azul salió de ese estadio a inicios del 2025, cuando se tomó la decisión de trasladar la localía a Ciudad Universitaria. Aunque la intención de los celestes era mantenerse en este inmueble, los Pumas tomaron la decisión de alejarlos de su estadio.

Se espera que en las próximas horas sea confirmado el regreso del equipo al estadio ubicado en la colonia Noche Buena para recibir el duelo ante Atlas el próximo martes en el marco de la fecha 2 del certamen que comenzará en las próximas horas.