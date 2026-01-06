¡El regalo prometido llegó! Cruz Azul anunció a Agustín Palavecino

Enrique Gómez

El torneo pasado fue Paradela y ahora es Palavecino. Cruz Azul completó el ciclo y anunció la contratación soñada, a cuatro días de su debut en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Agustín Palavecino es nuevo jugador de La Máquina, por mucho el club más ‘animado’ en este mercado.

A través de redes sociales, el equipo ‘celeste’ hizo oficial el fichaje del mediocampista argentino de 29 años, quien jugó prácticamente todos los minutos del Apertura 2025 con el Necaxa.

Y hablando del equipo de Aguascalientes, en torneos consecutivos el Cruz Azul le ‘arrebató’ a las dos figuras que tuvo en temporadas pasadas. Para el certamen anterior, concretó el traspaso de José Paradela y ahora completó la llegada de su ‘socio’ Palavecino, autor de dos goles y dos asistencias el torneo pasado y que en total suma 11 anotaciones y 10 patrocinios desde su llegada a México en 2024.

Mediante un video donde se muestra al jugador luciendo la camiseta de su nuevo equipo, el club oficializó el fichaje de Palavecino, el segundo mejor mediocampista de la Liga MX de acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator, que ubica al mediocampista solo por debajo de Juan Brunetta.

De esta forma, el equipo ‘celeste’ concretó uno de sus fichajes soñados, luego de haberse despedido de algunos de sus jugadores más trascendentes en este mercado, como su capitán Ignacio Rivero (Tijuana) o su goleador Ángel Sepúlveda, la gran apuesta de las Chivas para el Clausura 2026 que está por iniciar. Por si fuera poco, el equipo también entregó a Lorenzo Faravelli a los 'Rayos' para así facilitar la salida de Palavecino.

Además del argentino, La Máquina también contará con Miguel Borja para el próximo torneo, el cual inicia el viernes 9 de enero y en el cual el equipo ‘cementero’ tendrá su primer partido ante León el 10 de enero.