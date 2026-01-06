Nadie está a salvo en Cruz Azul; adiós Ignacio Rivero

Enrique Gómez

Es un símbolo del equipo, el capitán del plantel y uno de los jugadores que más goles hizo durante el 2025, pero igual saldrá del club. Ni Ignacio Rivero es inmune a la necesidad de cambio de Cruz Azul.

El mediocampista uruguayo, campeón en el Clausura 2021 (torneo donde La Máquina terminó con 24 años de sequía) dejaría al equipo ‘celeste’ para regresar a los ‘Xolos’ de Tijuana para el Clausura 2026.

Todavía no es oficial, pero la información ya está en poder de toda la prensa, por lo que se espera que pronto llegue un emotivo anuncio por parte del conjunto capitalino para despedir a la leyenda viviente de 33 años.

Posiciones jugadas por Ignacio Rivero en el último año:



Carrilero derech (28%)

Interior derecho (24%)

Centrodelantero (15%)

Carrilero izquierdo (12%)

Otras posiciones (21%)



El jugador más polivalente de Liga MX llega a Xolos. pic.twitter.com/bGSjNGf1tU — Statiskicks (@statiskicks) January 6, 2026

Pese a que jugó 19 de los 21 partidos que disputó el equipo en el pasado Apertura 2025, Rivero será el sacrificado para poder registrar al colombiano Miguel Borja, quien desde la semana pasada entrena en La Noria, pero que aún no tiene lugar, pues el club tiene todas sus plazas de extranjero ocupadas.

Movimiento canónico el que hará Nicolás Larcamón y la directiva, que está comprometida a armar un plantel aún más competitivo y que pueda pelear de forma consistente por el campeonato, aunque esto implique ir cortando poco a poco a todos los jugadores que ganaron el noveno título hace cinco años.

Cruz Azul debuta el sábado 10 de enero ante León y seguramente lo hará sin el jugador que llegó para el Apertura 2020.