Necaxa y Cruz Azul preparan intercambio de jugadores

Héctor Cantú

A unos cuantos días de que arranque el torneo Clausura 2026, Necaxa y Cruz Azul preparan un intercambio de jugadores para fortalecer, cada uno, su mediacancha.

La Máquina había venido siguiendo de cerca a Agustín Palavecino, quien hizo una sociedad imparable con José Paradela, quien también salió de Necaxa con destino a La Máquina en el verano pasado.

Ahora, Nicolás Larcamón, quien dirigió a la dupla en los Rayos, habría pedido la llegada de Palavecino para fortalecer su proyecto en el ecuador de la cancha. Cruz Azul le habría ofrecido a Necaxa un intercambio por Lorenzo Faravelli, quien ya ha dado su visto bueno para llegar a Necaxa.

Ambas directivas trabajan en las negociaciones, pues Cruz Azul quiere que si el jugador rinde de manera positiva en Aguascalientes, los Rayos hagan válida la opción de compra que ha sido puesta sobre la mesa.

Entre ambos equipos hay un buen historial de negociaciones en la época reciente y es muy probable que en las próximas horas se cierre el intercambio de ambos futbolistas de cara al arranque del próximo torneo.

Necaxa iniciará el Clausura 2026 visitando a Santos Laguna, mientras que Cruz Azul hará lo propio con León en el marco de la jornada 1.