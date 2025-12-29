Miguel Borja llegó a Cruz Azul, pero sorprendió a todos con su actitud

Redacción FOX Deportes

Aunque no dio una sola declaración y se vio inconmovible ante la emoción de la gente, Miguel Borja es nuevo jugador del Cruz Azul. Por algo aterrizó en Ciudad de México y fue directamente a La Noria.

Y si no dio palabras a la prensa ni repartió autógrafos fue por un tema legal: su contrato con River Plate concluye el 31 de diciembre y por rigor no puede ser vinculado públicamente con otra institución.

Ya una vez que comience el 2026, podría hacerse oficial su traspaso, su presentación y podrá ofrecer sus primeras declaraciones para los aficionados, que tan ilusionados están con esta contratación.

Miguel Borja, primer refuerzo de Cruz Azul, llegó a la CdMx para presentar exámenes médicos y pruebas físicas 🚂



📽 @DanielBSandoval https://t.co/g6wsj6bNw1 pic.twitter.com/qfEj8qLdcY — La Afición (@laaficion) December 29, 2025

Borja, defensa central de 32 años, pasó los últimos tres años con River Plate y fue un habitual de la Selección Colombiana hasta el año pasado, por lo que espera retomar su mejor nivel en la Liga MX.

El defensa ya ha jugado en cuatro países diferentes, incluyendo la liga italiana con el Livorno y en Brasil con el Gremio, sin embargo, llegar a La Máquina es un gran paso en su carrera, pues se trata de un club con todas las credenciales para buscar el título de la Liga MX, una de las más importantes del continente.

Se espera que el ‘Colibrí’ apruebe los exámenes médicos y que debute el 10 de enero en la Jornada 1 del Clausura 2026 ante León.