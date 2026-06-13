Publicación: domingo 14 de junio de 2026

Reuters

Portugal prepara homenaje para Diogo Jota en el Mundial

La seleccion lusa recuerda al jugador en la justa internacinoal

La selección portuguesa lucirá brazaletes conmemorativos en el Mundial como un homenaje a su difunto excompañero Diogo Jota, dijo el sábado el centrocampista Vitinha, mientras se preparan para comenzar su andadura en el Grupo K contra la República Democrática del Congo la próxima semana.

Los brazaletes, un regalo del primer ministro Luis Montenegro, llevan los nombres de todos los miembros de la plantilla junto con el del exdelantero Jota, que falleció junto a su hermano en un accidente automovilístico el año pasado en el noroeste de España.

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

Cristiano Ronaldo marcó el segundo tanto de Portugal ante Polonia desde el manchón penal.
El tanto significó el gol #134 con la selección y el #909 de su carrera como profesional.
En el cierre del partido asistió a Pedro Neto en el cuarto gol de los lusos.
Sin embargo, la anotación más vistosa llegó al 87’ cuando se alzó para sacar una chilena y marcar el quinto de Portugal.
Con ello, CR7 llegó a 135 tantos con la selección y 910 en su cuenta total.
Además, se convirtió en el jugador que más partidos ha ganado con una selección absoluta.
Cristiano superó por un día a Pepe como el jugador más longevo en marcar con Portugal, a los 39 años y 284 días.

Jota disputó 49 partidos con su selección y marcó 14 goles, y su ausencia se ha notado profundamente entre sus compañeros de Portugal.

"Básicamente, la historia del brazalete es que, cuando fuimos a reunirnos con el Primer Ministro, él nos ofreció este brazalete. Se aseguraron de que fuera un brazalete que pudiéramos usar en el campo, tiene todas las especificaciones para que podamos entrar al terreno de juego con él, con el nombre de todos los jugadores más el nombre especial de Diogo Jota", dijo Vitinha a los periodistas.

"Nos dejó elegir si queríamos usarlo o no, cómo (usarlo), durante el día o durante el partido. Lo recibimos con mucho cariño y decidimos usarlo", añadió.

Emotivo homenaje al minuto 21, para el eterno 21 de Portugal: Diogo Jota

En las pantallas del estadio apareció la imagen de Diogo Jota
Los aficionados brindaron un minuto de aplausos

Portugal se presentará en el Mundial el miércoles.

Vitinha ya no es un desconocido en los grandes escenarios tras haber ganado dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, pero se mostró cauto respecto a las perspectivas de Portugal en el Mundial, cuatro años después de su eliminación en los cuartos de final en Qatar.

"No diría que somos los favoritos, tenemos mucha calidad y capacidad para llegar lejos en el torneo. Sabemos que el camino correcto es ser humildes y jugar bien nuestras cartas, tenemos el talento, solo necesitamos que los aspectos técnicos y tácticos se acoplen", señaló.

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