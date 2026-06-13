Portugal prepara homenaje para Diogo Jota en el Mundial

Reuters

La selección portuguesa lucirá brazaletes conmemorativos en el Mundial como un homenaje a su difunto excompañero Diogo Jota, dijo el sábado el centrocampista Vitinha, mientras se preparan para comenzar su andadura en el Grupo K contra la República Democrática del Congo la próxima semana.

Los brazaletes, un regalo del primer ministro Luis Montenegro, llevan los nombres de todos los miembros de la plantilla junto con el del exdelantero Jota, que falleció junto a su hermano en un accidente automovilístico el año pasado en el noroeste de España.

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Jota disputó 49 partidos con su selección y marcó 14 goles, y su ausencia se ha notado profundamente entre sus compañeros de Portugal.

"Básicamente, la historia del brazalete es que, cuando fuimos a reunirnos con el Primer Ministro, él nos ofreció este brazalete. Se aseguraron de que fuera un brazalete que pudiéramos usar en el campo, tiene todas las especificaciones para que podamos entrar al terreno de juego con él, con el nombre de todos los jugadores más el nombre especial de Diogo Jota", dijo Vitinha a los periodistas.

"Nos dejó elegir si queríamos usarlo o no, cómo (usarlo), durante el día o durante el partido. Lo recibimos con mucho cariño y decidimos usarlo", añadió.

Emotivo homenaje al minuto 21, para el eterno 21 de Portugal: Diogo Jota

Portugal se presentará en el Mundial el miércoles.

Vitinha ya no es un desconocido en los grandes escenarios tras haber ganado dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, pero se mostró cauto respecto a las perspectivas de Portugal en el Mundial, cuatro años después de su eliminación en los cuartos de final en Qatar.

"No diría que somos los favoritos, tenemos mucha calidad y capacidad para llegar lejos en el torneo. Sabemos que el camino correcto es ser humildes y jugar bien nuestras cartas, tenemos el talento, solo necesitamos que los aspectos técnicos y tácticos se acoplen", señaló.