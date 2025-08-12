La Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en la jornada uno

Redacción FOX Deportes

La Premier League guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la primera jornada que se disputan este fin de semana a manera de homenaje al fallecido Diogo Jota, quien perdió la vida junto a su hermano André Silva, en un accidente de tráfico en España, el pasado 3 de julio.

Además del minuto de silencio, los jugadores de todos los clubes llevarán brazaletes negros, mientras que en las pantallas se compartirán mensajes e imágenes del futbolista portugués.

Tanto Liverpool como Wolverhampton, donde jugó Jota, realizarán homenajes propios en sus encuentros ante Bournemouth y Manchester City, respectivamente.

El pasado domingo, durante la disputa de la Community Shield, entre Liverpool y Crystal Palace, la leyenda del Liverpool, Ian Rush, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley donde se situaron los aficionados del Liverpool, que desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League.