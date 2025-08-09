Crystal Palace ganó la primera Community Shield de su historia

Oscar Sandoval

Crystal Palace remontó una desventaja y venció a Liverpool en penales para proclamarse campeón de la Community Shield por primera vez en su historia, el partido en Wembley será inolvidable para ‘Las Águilas’ que mandaron el aviso a los ‘Reds’ a una semana de iniciar la Premier League.

CRYSTAL PALACE ARE THE 2025 COMMUNITY SHIELD WINNERS ❤️💙 pic.twitter.com/dXhwOVGbSZ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025

La historia de Crystal vive su mejor momento, los dos títulos que ha conseguido no han sido ante cualquiera y en las estadísticas aparecerán Manchester City y Liverpool como los clubes que no pudieron contra el conjunto londinense en Wembley.

El campeón de la Premier League inició el partido arrollando a ‘Las Águilas’ y en la primera combinación entre fichajes abrió el marcador. Florian Wirtz asistió a Hugo Ekitiké y el francés sacó un disparo colocado a la base del poste a los cuatro minutos.

Crystal volvió a la pelea en una de sus pocas llegadas al área contraria porque Liverpool era el dueño del partido, una falta de Virgil van Dijk sobre Ismaïla Sarr le dio la posibilidad de igualar el compromiso y Jean-Phillipe Mateta no perdonó desde el manchón penal al 17.

El cuadro "visitante" mantuvo el control con el balón en los pies y Jeremie Frimpong recuperó la ventaja a los 21 minutos en con un centro al área que se coló a las redes y la fiesta era redonda en Wembley.

Defeat on penalties in the FA Community Shield. pic.twitter.com/J7PUw5mRIJ — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2025

Liverpool no remató el partido y Crystal mejoró con los cambios en la segunda mitad al grado de jugar en territorio rival buscando el empate que encontró al 77 con un tanto de Sarr quien mandó el partido a penales.

Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Elliot fallaron por los ‘Reds’ en la definición desde los 11 pasos y Justin Devenny marcó el gol definitivo que será inolvidable en la historia de Crystal Palace.