Manchester City está listo para el inicio de la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City goleó 3-0 a Palermo en un partido que abrió y cerró su pretemporada antes de comenzar la Premier League contra Wolverhampton, el equipo está listo para dar inicio al curso 2025/26 y Tijjani Reijnders levantó la mano para ser titular con un doblete.

Todo empezará de cero para el City el próximo sábado en el Molineux, pero después de la prueba de este sábado en Italia debe haber tranquilidad de cara al debut en liga, aunque los ‘Wolves’ exigirán más que el equipo de la segunda división italiana.

Erling Haaland encontró el camino al triunfo después de un inicio complicado en la que pasó factura el tema físico de las vacaciones y la falta de rodaje, pero adelantó a los visitantes con disparo cruzado dentro del área a los 25 minutos.

Como partido amistoso, tras el medio tiempo aparecieron los cambios y entre ellos saltó al terreno de juego Reijnders quien lideró el mediocampo de los ‘Cityzens’ aumentando la ventaja al 59 y cerrando la cuenta a ocho minutos del final para dejar la tarea hecha antes de empezar la temporada oficialmente.