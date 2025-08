El emotivo homenaje de Anfield a Diogo Jota

El Liverpool derrotó 4-1 al Athletic de Bilbao en su último partido de pretemporada; el club tuvo un detalle espectacular con Diogo Jota.

Corría el minuto 20, los ‘Reds’ ganaban 2-0 y, de pronto, el estadio rompió en aplausos, aficionados y jugadores tomaron una pausa para honrar al futbolista portugués que perdió la vida el 3 de julio.

Jota disputó 182 partidos y marcado 65 goles con el Liverpool antes de sufrir el fatal accidente automovilístico.

A continuación el emotivo momento:

Anfield pay tribute to the late Diogo Jota and his brother Andre Silva in the 20th minute of their first game back at Anfield since their untimely deaths ❤️ pic.twitter.com/M2wP3Uvhog