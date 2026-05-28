Carlo Ancelotti probó una variante ofensiva para enfrentar a Panamá

EFE

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, probó este viernes con un ataque compuesto por Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique para el amistoso del domingo contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, preparatorio para el Mundial 2026.

El técnico italiano volvió a apostar en el entrenamiento por un 4-2-4, con Casemiro y Bruno Guimarães en el medio, y una defensa formada por Wesley, Bremer, Léo Pereira y Alex Sandro, según filtraron medios locales.

En la portería estará Alisson, guardameta del Liverpool y que todo apunta a que será el arquero titular de la 'Canarinha' en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca en junio.

La Selección Brasileña está concentrada desde el miércoles en la Granja Comary, donde se encuentra el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), en la localidad de Teresópolis, en la sierra del estado de Río de Janeiro.

A las órdenes de Carletto ya están 23 de los 26 convocados para la Copa del Mundo.

Los tres que faltan son: Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, que el sábado jugarán la final de la Champions League con el Paris Saint-Germain y el Arsenal.

No obstante, el foco en estos primeros días de preparación está en Neymar, quien se incorporó a la concentración con una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho que le mantendrá en la enfermería entre dos y tres semanas.

Brasil suma otra actuación gris rumbo al Mundial

Brasil jugará el domingo contra Panamá en el estadio Maracaná y ya el 6 de junio se enfrentará a Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland en el último amistoso antes del Mundial.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del torneo.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.