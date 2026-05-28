Matheus Cunha transmite calma sobre la lesión de Neymar

EFE

Matheus Cunha, concentrado con la Selección Brasileña, rebajó este viernes la preocupación en torno a la lesión muscular de Neymar y aseguró que, "claramente", llegará bien al Mundial 2026, que arranca el próximo 11 de junio.

"Creo que su lesión claramente le dará la oportunidad de llegar bien para nuestro objetivo".

Cunha, que disputará su primera Copa del Mundo, manifestó que siempre es "triste" ver a compañeros pasando por momentos de dificultades físicas y recordó los casos de Rodrygo (Real Madrid) y Estêvão (Chelsea), fuera de la lista de convocados por lesión.

"Nadie quiere pasar por eso", aseveró.

Neymar cumplió con la misión y Santos es de primera división en Brasil

En este sentido, espera que él y los otros 25 jugadores elegidos por el técnico Carlo Ancelotti estén "listos" físicamente para ayudar porque "eso es lo más importante".

El estado de Neymar ha acaparado toda la atención en estos primeros días de concentración de la pentacampeona del mundo.

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) informó el jueves que el 10 sufre una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho que le mantendrá de baja entre dos y tres semanas.

Todo apunta a que se perderá las dos amistosos previos contra Panamá y Egipto. Además, es duda para el debut en el Grupo C contra Marruecos, el próximo 13 de junio en Nueva Jersey.

Neymar está casi listo y lo presumió ante Camerún

Preguntado sobre si Neymar, pese a estar de baja, ha pedido al grupo llevar el '10' a la espalda, Cunha respondió que "el asunto de los dorsales es muy irrelevante".

"Poco importa el número que uno está usando. Vimos su reacción (por Neymar) por volver. Alguien tan grande y demostrar todo ese orgullo por estar de vuelta... La cuestión de los números está totalmente fuera de nuestro alcance".

Con todo, el delantero del Santos será el '10' de Brasil en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, según confirmó a EFE una fuente de la CBF.