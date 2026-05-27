La 'bomba Neymar' ya le explotó en las manos a Carlo Ancelotti

Héctor Cantú

Carlo Ancelotti se arriesgó demasiado con la inclusión de Neymar en la convocatoria rumbo al Mundial 2026, sabiendo, perfectamente, que la estrella de la ‘Canarinha’ no se encuentra en plenitud física.

Por el contrario, Neymar tiene una lesión que podría comprometer su participación en la próxima Copa del Mundo. Según el cuerpo médico de la selección estará de baja de dos a tres semanas.

El cuerpo médico de la Canarinha, que le practicó pruebas médicas a Neymar a su llegada a la concentración, confirmó una lesión muscular de segundo grado en el gemelo, por lo que podría quedar inactivo hasta por tres semanas.

“Neymar seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros (cuerpo médico) y en un plazo de dos a tres semanas estará liberado”, informó el médico de la selección brasileña,R odrigo Lasmar.

Neymar sale lesionado con Brasil y parece ser muy grave

Con esta noticia, Neymar prácticamente queda descartado para el primer partido de la Copa del Mundo donde enfrentará el 13 de junio a Marruecos en Nueva Jersey.

La noticia reaviva las críticas hacia Carlo Ancelotti, quien decidió incluirlo en la lista final de convocados a pesar de que no se encontraba bien físicamente.