Neymar lesionado, pero su participación en el Mundial 2026 no está en duda

Redacción FOX Deportes

El coordinador del departamento de salud de Santos, Rodrigo Zogaib, confirmó que Neymar sufre un edema en la pantorrilla derecha, sin embargo, no le impedirá estar en buenas condiciones el 27 de mayo cuando se concentrará con Brasil para el Mundial 2026.

"Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección", afirmó Zogaib en una entrevista al portal deportivo Ge.

El médico confirmó la lesión tan solo dos días después de que Neymar fuera incluido en la lista de 26 convocados por el técnico Carlo Ancelotti para la selección brasileña que disputará el Mundial a partir del próximo mes en Estados Unidos, Canadá y México.

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Su inclusión en la lista, que le permitirá disputar su cuarto Mundial tras haber sido la máxima estrella de Brasil en 2014, 2018 y 2022, fue una sorpresa debido a que Ancelotti no lo incluyó en ninguna de sus convocatorias anteriores y en varias oportunidades aclaró que solo convocaría a jugadores al 100 % de sus condiciones y que el delantero del Santos no lo estaba.

La aclaración de Zogaib se produce en medio de especulaciones de que la lesión puede comprometer la participación de Neymar en el Mundial y de que el jugador sería reservado en los primeros cuatro días de entrenamiento y hasta en el amistoso que Brasil disputará contra Panamá el 31 de mayo en el Maracaná para despedirse de sus hinchas.